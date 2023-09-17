За последние 2,5 месяца сумма ущерба окружающей среде выросла почти на $1,5 миллиарда, - Минэкологии

За последние 2,5 месяца сумма ущерба окружающей среде, нанесенная в ходе полномасштабной войны, выросла почти на $1,5 миллиарда и теперь составляет $57 миллиардов.

Об этом в ходе заседания международной рабочей группы по экологическим последствиям войны сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, сообщает Цензор.НЕТ.

"За последние 2,5 месяца сумма ущерба окружающей среде выросла почти на $1,5 миллиарда. Сегодня она составляет $57 миллиардов. И это далеко не окончательные цифры", – говорится в сообщении.

Как отметил Стрелец, сейчас идет работа над разработкой и внедрением целостного плана экологического восстановления Украины от последствий войны.

Ранее в Минэкологии сообщали, что нанесенный российским вторжением ущерб экологии достигает 2 триллионов гривен.

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