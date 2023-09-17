В течение дня войска РФ четырежды атаковали Никопольщину из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе.
5234
Оккупанты в течение дня атаковали Никополь, Марганецкую и Мировскую громады на Днепропетровщине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"На районный центр и Марганецкую громаду российские захватчики направили три дрона-камикадзе. По Мировской громаде били из тяжелой артиллерии.
Населенные пункты обследуют специалисты. Выясняют последствия вражеской агрессии.
К счастью, обошлось без пострадавших среди жителей", - говорится в сообщении.