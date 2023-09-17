Еврокомиссия призывает Польшу, Венгрию и Словакию "работать в духе компромисса" по импорту украинского зерна

Еврокомиссия, не продлившая 15 сентября запрет на импорт украинской агропродукции, призвала Польшу, Венгрию и Словакию, которые ввели собственные запреты, "работать в духе компромисса".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В комментарии неназванного пресс-секретаря Еврокомиссии Варшаву, Будапешт и Братиславу призывают к конструктивному сотрудничеству.

"Сейчас важно, чтобы все страны работали в духе компромисса и конструктивно взаимодействовали. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы ввести и заставить работать новую систему, о которой только объявили", – отметила представитель Еврокомиссии.

Она добавила, что встреча с представителями стран ЕС в понедельник позволит обсудить вопросы ограничений на импорт украинского зерна.

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Напомним, Европейская комиссия объявила, что не будет продолжать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

После этого Польша ввела свой запрет. Так же поступила Венгрия и Словакия.

В мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября 2023 года.

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