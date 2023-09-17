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Еврокомиссия призывает Польшу, Венгрию и Словакию "работать в духе компромисса" по импорту украинского зерна

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Еврокомиссия призывает Польшу, Венгрию и Словакию "работать в духе компромисса" по импорту украинского зерна
Еврокомиссия, не продлившая 15 сентября запрет на импорт украинской агропродукции, призвала Польшу, Венгрию и Словакию, которые ввели собственные запреты, "работать в духе компромисса".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В комментарии неназванного пресс-секретаря Еврокомиссии Варшаву, Будапешт и Братиславу призывают к конструктивному сотрудничеству.

"Сейчас важно, чтобы все страны работали в духе компромисса и конструктивно взаимодействовали. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы ввести и заставить работать новую систему, о которой только объявили", – отметила представитель Еврокомиссии.

Она добавила, что встреча с представителями стран ЕС в понедельник позволит обсудить вопросы ограничений на импорт украинского зерна.

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Напомним, Европейская комиссия объявила, что не будет продолжать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

После этого Польша ввела свой запрет. Так же поступила Венгрия и Словакия.

В мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября 2023 года.

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Топ комментарии

  • Super Gut
    Для таких польських сраколизів як ти у мене є дуже хєрова новина - від "демпінгової" української агропродукції виграють пересічні поляки, бо вартість жратви для них знизиться. Про це Чехія казала ще рік тому, тому і не забороняє ввезення української агропродукції.
    Так кого польська влада захищає блокуючи українські товари?! Точно не своїх громадян.
  • Super Gut
    Якщо поляки не хочуть українського агроекспорту, то хай не купують. В чому проблема? Навіщо влаштовувати антиукраїнську істерію у суспільстві і підбурювати сусідів?!
    Я не купую польське з 2019-го і нормально прожив без нього. Хай поляки платять більше за польський продукт, а українські товари вже якось продадуться.
  • Yuriy Kovalskyy
    Після рішення Єврокомісії заборони і ґвалт наших сусідів носять виключно демонстраційний політичний характер.
    Наприклад, тепер Німеччина може спокійно купити українське зерно, зробити з нього борошно і продати в ту саму Польщу. Не одному мені цікаво, як уряд Польщі буде забороняти борошно чи інші зернопродукти з Німеччини. І так само можуть робити всі країни ЄС, крім трьох відмовників.
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