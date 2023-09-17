В оккупированном Мелитополе жители не могут нормально пользоваться WhatsApp, - мэр

В Мелитополе Запорожской области оккупанты усиливают информационную блокаду, жители не могут нормально пользоваться WhatsApp.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

"Со вчерашнего дня жители в оккупации не могут нормально пользоваться WhatsApp. Позвонить родным и близким на подконтрольную территорию Украины невозможно", - сказал он.

Кое-кто не может отправить и получить смс или вообще войти в программу.

"Страна-агрессор еще раз показывает настоящее лицо террора: то, что не удается подслушать или подсмотреть, - блокируют", - добавил Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Мелитополе россияне расставили вышки мобильной связи, чтобы прослушивать разговоры украинцев, - Федоров