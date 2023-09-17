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В оккупированном Мелитополе жители не могут нормально пользоваться WhatsApp, - мэр

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В оккупированном Мелитополе жители не могут нормально пользоваться WhatsApp, - мэр
В Мелитополе Запорожской области оккупанты усиливают информационную блокаду, жители не могут нормально пользоваться WhatsApp.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

"Со вчерашнего дня жители в оккупации не могут нормально пользоваться WhatsApp. Позвонить родным и близким на подконтрольную территорию Украины невозможно", - сказал он.

Кое-кто не может отправить и получить смс или вообще войти в программу.

"Страна-агрессор еще раз показывает настоящее лицо террора: то, что не удается подслушать или подсмотреть, - блокируют", - добавил Федоров.

 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Мелитополе россияне расставили вышки мобильной связи, чтобы прослушивать разговоры украинцев, - Федоров

Топ комментарии

  • Алекс Скела
    Біда та й годі!
    Але чомусь здається, у них і більших проблем - вище маківки!
  • Cоrvо Аttаnо 8a690561
    Користуються. Кому треба, дуже навіть користуються, і результати цієї роботи гарно видно згори, з Мавіків. Сервера whatsapp'у фізично знаходяться не в рашці, оскільки цей програмний продукт належить пейс-буку сЦукерберга, це раз. Розмови в чатах шифруються (на відміну від рашистського Тєлєґрамма), це два. Навряд чи американці дадуть кассабам ключі шифрування на запити ФСБ. Це не абсолютний захист, проте інформація тактичного і стратегічного рівня через цей додаток і не передається. Лише оперативна на локальних ділянках, на пернхоплення і дешифрування якої піде час, з плином якого всі отримані дані вже будуть неактуальні
  • Вася Быколог
    Прямо навіть і уявити страшно - скільки вони ще протягнуть без ватцапа.
    ООН розгляне це питання?
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