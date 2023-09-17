В оккупированном Мелитополе жители не могут нормально пользоваться WhatsApp, - мэр
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В Мелитополе Запорожской области оккупанты усиливают информационную блокаду, жители не могут нормально пользоваться WhatsApp.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Иван Федоров.
"Со вчерашнего дня жители в оккупации не могут нормально пользоваться WhatsApp. Позвонить родным и близким на подконтрольную территорию Украины невозможно", - сказал он.
Кое-кто не может отправить и получить смс или вообще войти в программу.
"Страна-агрессор еще раз показывает настоящее лицо террора: то, что не удается подслушать или подсмотреть, - блокируют", - добавил Федоров.