Силы обороны в течение 17 сентября отразили штурмы россиян на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 17 сентября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются пятьсот семьдесят первые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

Противник и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам, в результате чего, к сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения.

В течение суток произошло 25 боевых столкновений. Также, российская федерация нанесла очередной удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БПЛА типа "Shahed-136/131". В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 6 крылатых ракет и 6 "шахедов". Всего враг нанес 15 ракетных и 44 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

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На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России. Нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Горки, Павловка, Поповка Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Галагановка, Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Коренек, Волфин, Мирополье, Большая Писаревка Сумской области и Ивашки, Казачья Лопань, Нестерное, Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар около Надии Луганской области. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Терны, Торское, Сиверск, Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Заречное, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Веселое Донецкой области.

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На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили 5 атак противника в районе Клещиевки и Белой Горы Донецкой области. Противник пытался вернуть утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. Нанес авиационные удары недалеко от Андреевки и Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, среди которых Орехово-Василовка, Часов Яр, Ивановское, Дружба, Зализное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Также здесь нанес авиационный удар. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Керамик, Степное, Орловка, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отбили около 10 атак врага в районе Марьинки. Нанесен авиационный удар в районе Новомихайловки Донецкой области, где не утихали и артиллерийские и минометные обстрелы противника. Под огнем оккупантов находились такие населенные пункты как Красногоровка, Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар вблизи Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

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На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Вербового, Работино и Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Ольговское, Червоное, Гуляйполе, Чаривное, Новоандреевка, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары возле Одрадокаменки и Николаевки Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Нововоронцовка, Качкаровка, Берислав, Львово и Кизомис Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск поражены 2 зенитно-ракетных комплекса, 9 артиллерийских средств, 1 склад боеприпасов и станция РЭБ противника".

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