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Клещиевка зачищена от россиян и освобождена, - Сырский. ВИДЕО

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский обнародовал официальную информацию об освобождении Клещиевки в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

Сырский отметил: "Бахмутское направление. Клещиевка зачищена от россиян и освобождена силами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады, Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють".

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
  • Игорь Матвеев 4ee89144
    Ще крок до перемоги.
  • Галина Боброва a5494c7d
    Круто!
    Как они воюют!
    Все военные мира сегодня только об этом и говорят
    ЗСУ - первая армия в мире
    Посмотрела бы я на американцев
    На месте ЗСУ
    БЕЗ F-16
    Абрамсов
    И всякой навороченной фигни
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