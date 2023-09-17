Клещиевка зачищена от россиян и освобождена, - Сырский. ВИДЕО

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский обнародовал официальную информацию об освобождении Клещиевки в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

Сырский отметил: "Бахмутское направление. Клещиевка зачищена от россиян и освобождена силами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады, Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють".

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