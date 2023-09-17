В ходе визита в Вашингтон Зеленский выступит перед сенаторами США, - СМИ

Президент Владимир Зеленский 21 сентября выступит с речью перед сенаторами в Конгрессе США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN и корреспондент Punchbowl News в Конгрессе США Ендрю Дисидерио.

Встречу Зеленского с сенаторами организуют лидеры обеих партий в верхней палате Конгресса – демократ Чак Шумер и республиканец Митч Макконелл. Зеленский обратится к сенаторам в 10:00 утра по местному времени (17:00 по Киеву).

По данным CNN, Зеленский не будет выступать на совместном заседании Конгресса США. Его речи в Сенате будет предшествовать закрытый брифинг по Украине для сенаторов, запланированный на среду.

Напомним, недавно в Белом доме подтвердили, что президент США Джо Байден встретится с Зеленским 21 сентября.

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