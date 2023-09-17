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В ходе визита в Вашингтон Зеленский выступит перед сенаторами США, - СМИ

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В ходе визита в Вашингтон Зеленский выступит перед сенаторами США, - СМИ
Президент Владимир Зеленский 21 сентября выступит с речью перед сенаторами в Конгрессе США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN и корреспондент Punchbowl News в Конгрессе США Ендрю Дисидерио.

Встречу Зеленского с сенаторами организуют лидеры обеих партий в верхней палате Конгресса – демократ Чак Шумер и республиканец Митч Макконелл. Зеленский обратится к сенаторам в 10:00 утра по местному времени (17:00 по Киеву).

По данным CNN, Зеленский не будет выступать на совместном заседании Конгресса США. Его речи в Сенате будет предшествовать закрытый брифинг по Украине для сенаторов, запланированный на среду.

Напомним, недавно в Белом доме подтвердили, что президент США Джо Байден встретится с Зеленским 21 сентября.

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Топ комментарии

  • Галина Боброва a5494c7d
    Нехило
    Сенаторы будут слушать
    ГЛАВНОГО украинского коррупционера
  • Vitaliy Mauler 38e56924
    Очень странная обстановка наблюдается у ЦКБ в Москве, где лежит Кадыров

    В главную кремлевскую больницу один за другой заезжают дорогие машины либо с госномерами Чечни, либо с номерами других субъектов, но с жителями Чечни в салоне. Причем их охрана ЦКБ пропускает без досмотра. Тогда, как все другие въезжающие машины осматриваются очень тщательно, даже осматривается дно автомобиля.

    Только за один час в ЦКБ прибыли "чеченские": Майбах с двумя машинами охраны, Порш Кайен, четыре Гелендвагена, два BMW и т.д.

    Состояние Кадырова пока неизвестно. Но все мы надеемся на его скорую встречу с Пригожиным.
  • Зэлэный_Змий
    Давай, Зєля! Засмали там!
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