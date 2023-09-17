ВСУ об освобождении Клещиевки: "Плацдарм, который позволит развивать наши наступательные действия"

Освободив Клещиевку в Донецкой области, ВСУ получили плацдарм, который позволит развивать наступательные действия.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, украинские военные продолжают закрепляться на местности и проводят стабилизационные действия, в частности разминирование.

"Наши подразделения на этом направлении нанесли мощное поражение ряду оккупационных подразделений... Да, сейчас мы получили плацдарм, который позволит развивать наши наступательные действия и освобождать нашу землю от оккупантов", - добавил Евлаш.

Он отметил, что, прежде всего, это позволит ВСУ получить контроль над логистическими маршрутами оккупантов, которые обеспечивают Бахмут.

"Кроме того, это обнажение флангов, которое позволит в дальнейшем удобнее продвигаться вглубь позиций противника и нанести более точные и более глубокие удары по противнику", - резюмировал Евлаш.

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Напомним, Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский обнародовал официальную информацию об освобождении Клещиевки в Донецкой области.