ВСУ об освобождении Клещиевки: "Плацдарм, который позволит развивать наши наступательные действия"
Об этом в эфире телемарафона заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, украинские военные продолжают закрепляться на местности и проводят стабилизационные действия, в частности разминирование.
"Наши подразделения на этом направлении нанесли мощное поражение ряду оккупационных подразделений... Да, сейчас мы получили плацдарм, который позволит развивать наши наступательные действия и освобождать нашу землю от оккупантов", - добавил Евлаш.
Он отметил, что, прежде всего, это позволит ВСУ получить контроль над логистическими маршрутами оккупантов, которые обеспечивают Бахмут.
"Кроме того, это обнажение флангов, которое позволит в дальнейшем удобнее продвигаться вглубь позиций противника и нанести более точные и более глубокие удары по противнику", - резюмировал Евлаш.
Напомним, Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский обнародовал официальную информацию об освобождении Клещиевки в Донецкой области.