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ВСУ об освобождении Клещиевки: "Плацдарм, который позволит развивать наши наступательные действия"

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ВСУ об освобождении Клещиевки: "Плацдарм, который позволит развивать наши наступательные действия"
Освободив Клещиевку в Донецкой области, ВСУ получили плацдарм, который позволит развивать наступательные действия.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина. 

По его словам, украинские военные продолжают закрепляться на местности и проводят стабилизационные действия, в частности разминирование.

"Наши подразделения на этом направлении нанесли мощное поражение ряду оккупационных подразделений... Да, сейчас мы получили плацдарм, который позволит развивать наши наступательные действия и освобождать нашу землю от оккупантов", - добавил Евлаш.

Он отметил, что, прежде всего, это позволит ВСУ получить контроль над логистическими маршрутами оккупантов, которые обеспечивают Бахмут.

"Кроме того, это обнажение флангов, которое позволит в дальнейшем удобнее продвигаться вглубь позиций противника и нанести более точные и более глубокие удары по противнику", - резюмировал Евлаш.

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Напомним, Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский обнародовал официальную информацию об освобождении Клещиевки в Донецкой области.

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Топ комментарии

  • Vitaliy Mauler 38e56924
    Воля/Volya

    Правда ли, про разгром 72-й бригады ВС РФ?

    Правда. 72-я занимала позиции южнее Бахмута в районе Андреевки-Клещеевки и южнее. Бригада была уничтожена почти полностью в период с 13 по 15 сентября. Убиты начальник разведки бригады, три командира батальона, более 370 солдат и младшего командного состава, уничтожена и захвачена техника: несколько танков и БМП, грузовики, заправщики. Часть солдат бригады сдались в плен.

    72-я несла тяжелые потери с весны, после конфликта с Пригожиным и выходом ЧВК из Бахмута, подразделения 72-й, вместе с 83-й бригадой ВДВ несли основную боевую нагрузку южнее Бахмута. Десантников отвели с передовой еще в августе, а мотострелков оставили. По словам украинских военных с места, солдаты 72-й занимали часто разрозненные позиции, не имели связи между собой и с командованием, не имели снабжения и эвакуации раненых. Покинуть позиции многие тоже не могли из-за постоянного российского минирования, никак не согласованного с подразделениями на передовой. То есть, порой опорный пункт с отделением пехоты оказывался заминированным с тыла другим российским подразделением.

    Голодные, не имеющие боеприпасов, воды, медикаментов и возможности отступить солдаты сдавались в плен ВСУ.

    72-я несла постоянные тяжелые потери и к 13 сентября подошла как минимум ополовиненной по составу. Большие потери в боях 13-15 сентября связаны в том числе с огнем своей же, российской артиллерии. Когда солдаты 72-й готовы были сдать командный пункт в Андреевке и вышли из него, чтобы сдаться подходящим к ним солдатам Третьей штурмовой бригады ВСУ, по командному пункту отработали российские орудия. В результате все, кто хотел сдаться в плен на этом участке, погибли.

    По рассказам с места боев, дорога между Андреевкой и Клещеевкой завалена убитыми. Остатки бригады, вместе с подразделениями «Ахмата», также понесшими потери, отступили к Курдюмовке. Российские штабные офицеры говорят, что у них пока нет данных, сколько солдат и офицеров 72-й выжило, а сколько погибло или попало в плен, потому что на этом участке фронта бардак и слишком большие потери, чтобы быстро в них разобраться. Кроме того, часть личного состава может оставаться в лесополосах в серой зоне. Вытаскивать их оттуда никто, по словам штабных, не собирается. Значит они либо погибнут, либо попадут в плен.
  • Victor Oles
    ****** бери, що заважає, може за день усе візьмеш! Покажеш як треба!
  • Перехватчик
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