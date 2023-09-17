Пашинян: Мы хотим подписать мирное соглашение с Азербайджаном как можно скорее, например, до конца года

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения стремится подписать мирное соглашение с Азербайджаном по Нагорному Карабаху до конца года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на News.am.

"Мы говорили, что мирная повестка дня является нашим приоритетом, и мы хотим подписать мирное соглашение с Азербайджаном как можно скорее, например, до конца года. Мы делаем для этого все возможное. Я всегда должен считать это возможным, потому что взял на себя политическое обязательство подписать такое соглашение", - отметил Пашинян.

Он подчеркнул, что Армения подписала бы соответствующий документ только в случае, если сочтет, что он отвечает интересам страны.

Пашинян считает вероятным, что ситуация изменится, и к концу года будет подписано мирное соглашение.

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Ранее СМИ сообщали, что уже в этом году, вероятно, Армения и Азербайджан могут заключить мирное соглашение.