Новости

Пашинян: Мы хотим подписать мирное соглашение с Азербайджаном как можно скорее, например, до конца года

9 50345
Пашинян: Мы хотим подписать мирное соглашение с Азербайджаном как можно скорее, например, до конца года
Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения стремится подписать мирное соглашение с Азербайджаном по Нагорному Карабаху до конца года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на News.am.

"Мы говорили, что мирная повестка дня является нашим приоритетом, и мы хотим подписать мирное соглашение с Азербайджаном как можно скорее, например, до конца года. Мы делаем для этого все возможное. Я всегда должен считать это возможным, потому что взял на себя политическое обязательство подписать такое соглашение", - отметил Пашинян.

Он подчеркнул, что Армения подписала бы соответствующий документ только в случае, если сочтет, что он отвечает интересам страны.

Пашинян считает вероятным, что ситуация изменится, и к концу года будет подписано мирное соглашение.

Также читайте: Армения не считает РФ гарантом безопасности, российские "миротворцы" не выполнили свою миссию, - Пашинян

Ранее СМИ сообщали, что уже в этом году, вероятно, Армения и Азербайджан могут заключить мирное соглашение.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Серж Пир 1b862d85
    Да давно пора отдать им Карабах. Открыть границы и жить как люди.
  • Андрей Моисеенко 2e3d4ffc
    Головне кацапських миротворців вигнати. А там і домовляться.
  • Sergey Prigozhy b9e46e50
    Грузины поняли, а их власть - нет.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости