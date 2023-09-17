Украина должна помочь найти дом каждому ребенку, оставшемуся без родителей, - Зеленский в День усыновления

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает важность усыновления всех украинских детей, оставшихся без родительской опеки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем вечернем видеообращении 17 сентября.

"Мы, как государство, должны прийти к тому, чтобы для всех детей в нашей стране, для всех, кто остался без родительской опеки, нашлась своя семья, свой собственный дом. Интернаты – это должно быть точно не об Украине. Я благодарю всех, кто работает ради этого", – сказал Зеленский.

"Это, наверное, одна из самых почетных миссий в жизни - помощь ребенку избежать сиротской судьбы. Всем, кто так помогает деткам, всем, кто так распространяет тепло своей семьи, чтобы стало меньше одиноких судеб в этом мире - всем спасибо", - сказал Глава государства.

Также читайте: Верещук: Украина требует вернуть более 4 тысяч депортированных детей-сирот