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Украина должна помочь найти дом каждому ребенку, оставшемуся без родителей, - Зеленский в День усыновления

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Украина должна помочь найти дом каждому ребенку, оставшемуся без родителей, - Зеленский в День усыновления
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает важность усыновления всех украинских детей, оставшихся без родительской опеки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем вечернем видеообращении 17 сентября.

"Мы, как государство, должны прийти к тому, чтобы для всех детей в нашей стране, для всех, кто остался без родительской опеки, нашлась своя семья, свой собственный дом. Интернаты – это должно быть точно не об Украине. Я благодарю всех, кто работает ради этого", – сказал Зеленский.

"Это, наверное, одна из самых почетных миссий в жизни - помощь ребенку избежать сиротской судьбы. Всем, кто так помогает деткам, всем, кто так распространяет тепло своей семьи, чтобы стало меньше одиноких судеб в этом мире - всем спасибо", - сказал Глава государства. 

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Топ комментарии

  • Олександр Васильєв 9c5970be
    десь я подібне вже чув від цього діяча
    "нащо ці резиденції? треба віддати їх дітям!"
    а як став президентом, віддав одну з резиденцій дітям... своїм
  • Сірий
    Через тебе загинули їхні батьки
  • Валерий Викторович 39cf5cb5
    ты гнида зеленая лучше расскажи - по какой причине погибли их родители , ты убийца такой же как и твой друг путин, у вас тварей зеленых руки по локоть в крови детей , стариков и женщин , лицемерные скоты.
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