Враг запустил из Крыма несколько групп ударных БПЛА, - Воздушные силы

Россияне выпустили из временно оккупированного Крыма несколько групп ударных БПЛА в направлении южных областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

"Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БПЛА из района полигона Чауда (Крым) в направлении южных областей. Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БПЛА", - говорится в сообщении.

В случае объявления воздушной тревоги граждан просят направляться в укрытие.

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