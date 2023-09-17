Враг запустил из Крыма несколько групп ударных БПЛА, - Воздушные силы
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Россияне выпустили из временно оккупированного Крыма несколько групп ударных БПЛА в направлении южных областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.
"Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БПЛА из района полигона Чауда (Крым) в направлении южных областей. Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БПЛА", - говорится в сообщении.
В случае объявления воздушной тревоги граждан просят направляться в укрытие.