Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль: Сотрудничество между Россией и КНДР является незаконным и несправедливым, оно нарушает резолюции Совбеза ООН
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Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией является незаконным и несправедливым, поскольку противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН и другим международным санкциям.
Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль в письменном интервью Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ.
Юн Сок Йоль считает, что международное сообщество объединится еще больше в ответ на такой шаг.
Отмечается, что он планирует поставить вопрос сотрудничества КНДР с РФ перед мировыми лидерами на Генеральной Ассамблее ООН.
Некоторые граждане Южной Кореи призывают свое правительство рассмотреть возможность предоставления Украине летального оружия в ответ на передачу Россией военных технологий КНДР. Но Министерство обороны страны заявило, что его политика - не поставлять оружие странам, находящимся в состоянии войны, - остается неизменной.
Напомним, в ГУР МО ранее сообщалось, что Северная Корея уже поставляет России боеприпасы.