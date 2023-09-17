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Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль: Сотрудничество между Россией и КНДР является незаконным и несправедливым, оно нарушает резолюции Совбеза ООН

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Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль: Сотрудничество между Россией и КНДР является незаконным и несправедливым, оно нарушает резолюции Совбеза ООН
Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией является незаконным и несправедливым, поскольку противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН и другим международным санкциям.

Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль в письменном интервью Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ.

Юн Сок Йоль считает, что международное сообщество объединится еще больше в ответ на такой шаг.

Отмечается, что он планирует поставить вопрос сотрудничества КНДР с РФ перед мировыми лидерами на Генеральной Ассамблее ООН.

Некоторые граждане Южной Кореи призывают свое правительство рассмотреть возможность предоставления Украине летального оружия в ответ на передачу Россией военных технологий КНДР. Но Министерство обороны страны заявило, что его политика - не поставлять оружие странам, находящимся в состоянии войны, - остается неизменной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Южной Кореи есть доказательства, что КНДР поставляет России оружие для войны против Украины

Напомним, в ГУР МО ранее сообщалось, что Северная Корея уже поставляет России боеприпасы.

Топ комментарии

  • Sergiy Vitalyovich
    Вони передавали допомогу Україні - пікапи, обладнання, гроші і т.п. і ніби-то домовлялися з США що відправлять нам 155 мм снаряди. Надавати свою зброю Україні вони точно не рватимуться, бо поруч божевільна Північна Корея з якою треба бути завжди напоготові.
  • ABN
    "що його політика не постачати зброю країнам, які перебувають у стані війни, залишається незмінною"

    Конгенiально. У нас немае стану вiйни, нихто ii не оголошував. Так шо можеш надавати зброю смiло.
  • Viktor Pan 6ff50b87
    ООН це вже старий кволий шериф,якому тільки лінивий не дає підсрачники Апелювати до нього це смішно
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