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Советник президента США Салливан встретился с главой МИД Китая Ван И: говорили о войне в Украине

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Советник президента США Салливан встретился с главой МИД Китая Ван И: говорили о войне в Украине
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. Они обсудили ряд вопросов, в том числе войну в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

"Стороны провели откровенные, содержательные и конструктивные переговоры и обязались больше общаться в будущем", - говорится в заявлении Белого дома.

Отмечается, что западные лидеры настаивают, "чтобы Китай был в своем углу, когда дело доходит до конфликта в Украине, но Пекин, похоже, не прерывает связей с Россией".

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Топ комментарии

  • Віталій Жданов
    Американці стравили два братні народа?🤣
  • Максиміліан
    Він не розуміє, про що говорить. Володіти державним боргом - значить тримати боргові зобов'язання уряду США, тобто купити їх, позичивши гроші уряду США.
    Тобто Китай позичив США величезні гроші й зацікавлений, щоб США їх повернули. Наявність такого боргу - це залежність економіки Китаю від США. А не навпаки.
    Ну а те, що уряд США власник боргу США - це взагалі маячня. Не може уряд США позичати сам собі. Мабуть, малися на увазі боргові зобов'язання уряду США, які викупила Федеральна резервна система США.
    Але ФРС США - це не частина уряду США. Це по-перше. А по-друге, ФРС викупила боргові зобов'язання уряду США тільки щоб збільшити кількість доларів обігу. Це не означає, що уряд США буде щось повертати Рокфеллерам, Ротшильдам чи кого там російська пропаганда називає власником ФРС США
  • Frenk Rex
    вам до гадонасалавйова,,він також таке у себе на масковії усім каже,),--- сПайотєсь,),
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