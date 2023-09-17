Советник президента США Салливан встретился с главой МИД Китая Ван И: говорили о войне в Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. Они обсудили ряд вопросов, в том числе войну в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

"Стороны провели откровенные, содержательные и конструктивные переговоры и обязались больше общаться в будущем", - говорится в заявлении Белого дома.

Отмечается, что западные лидеры настаивают, "чтобы Китай был в своем углу, когда дело доходит до конфликта в Украине, но Пекин, похоже, не прерывает связей с Россией".

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