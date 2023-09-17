За сутки россияне 34 раза обстреляли Сумщину

Российские войска за день 34 раза обстреляли Сумщину, в области зафиксировано 179 взрывов.

Об этом сообщает Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В течение дня россияне совершили 34 обстрела пограничья. Зафиксировано 179 взрывов. Обстрелы потерпели Краснопольская, Новослободская, Белопольская, Хотинская, Великописаревская, Юнаковская, Эсманская, Ворожбянская, Зноб-Новгородская громады", - говорится в сообщении.

Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (15 взрывов) и минометов (49 взрывов). Кроме того, с территории России с вертолета осуществлен пуск 4-х ракет (типа – НАР).

Новослободская громада: с территории России с вертолета осуществлен пуск 1 ракеты (типа – НАР).

Белопольская громада: с вертолета осуществлен пуск 6 ракет (типа - НАР) и обстрел из артиллерии (11 взрывов).

Хотинская громада: с территории России с вертолета осуществлен пуск 6 ракет (типа НАР). Также враг бил из артиллерии (10 взрывов).

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Великописаревская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (18 взрывов). В результате одного из обстрелов один житель громады погиб, еще один мирный житель был ранен и госпитализирован в медицинское учреждение. Кроме того, с территории России с самолета произведен пуск 6 ракет (типа – НУРС).

Юнаковская громада: 29 мин сбросили россияне на территорию громады.

Эсманская громада: зафиксирована атака вражеского дрона-камикадзе "FPV".

Ворожбянская громада: совершен артиллерийский обстрел (9 взрывов). При обстреле ранения получил местный житель.

Зноб-Новгородская громада: минометный обстрел (7 взрывов) и артобстрел (7 взрывов).

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Как сообщалось, сегодня оккупанты из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру Великописаревской громады на Сумщине. На территории своего домохозяйства погиб мужчина, женщина получила ранения.