В течение 17 сентября россияне нанесли 15 ракетных и 44 авиационных ударов, совершили 35 обстрелов из РСЗО, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах российских оккупантов в течение 17 сентября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток произошло 25 боевых столкновений. Также, российская федерация нанесла очередной удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БПЛА типа "Shahed-136/131". В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожено 6 крылатых" шахедов". Всего враг нанес 15 ракетных и 44 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

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