Жители оккупированного Токмака сообщают о мощном взрыве, - Федоров

Во временно оккупированном Токмаке на Запорожье местные жители слышали мощный взрыв.

Об этом сообщил в телеграме городской глава Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"О мощном взрыве сообщают жители Токмака и района. Кроме того, о громком вечере сообщают и жители временно оккупированного Севастополя. Что же на этот раз случилось у оккупантов? Ждем подробностей от Генштаба", - отметил он.

Напомним, местные телеграм-каналы сообщали, что во временно оккупированном Севастополе в районе мыса Фиолент был слышен мощный взрыв.

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