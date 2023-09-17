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Жители оккупированного Токмака сообщают о мощном взрыве, - Федоров

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Жители оккупированного Токмака сообщают о мощном взрыве, - Федоров
Во временно оккупированном Токмаке на Запорожье местные жители слышали мощный взрыв.

Об этом сообщил в телеграме городской глава Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"О мощном взрыве сообщают жители Токмака и района. Кроме того, о громком вечере сообщают и жители временно оккупированного Севастополя. Что же на этот раз случилось у оккупантов? Ждем подробностей от Генштаба", - отметил он.

Напомним, местные телеграм-каналы сообщали, что во временно оккупированном Севастополе в районе мыса Фиолент был слышен мощный взрыв.

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  • Павло ШОвте
  • Amber
    Горять у пеклі кляті москалі , які без запрошення приперлися до нас 😡
  • Серж Пир 1b862d85
    На лоб прилепили. Пошел сепсис в мозг
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