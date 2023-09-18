Посол Украины в Мексике Драмарецкая упрекнула президента Обрадора из-за российских военных на параде

Посол Украины в Мексике Оксана Драмарецкая упрекнула президента страны Андреса Лопеса Обрадора из-за присутствия российского военного контингента на параде ко Дню независимости Мексики в разгар войны России против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП.

Драмарецкая отметила: "Военно-гражданский парад, запятнанный участием российского полка: сапоги и руки военных преступников запятнаны кровью".

Драмарецкая упрекнула мексиканского лидера в том, что он разрешил российским солдатам принять участие в параде в субботу, 16 сентября.

"Насколько последовательна ваша политика нейтралитета и ваше осуждение российской агрессии против моей страны, господин Лопес Обрадор?" – спросила она.

В эту субботу в параде, кроме российского контингента, приняли участие делегации из 19 других стран, которые Министерство национальной обороны назвало "друзьями".

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Среди присутствующих стран были Белиз, Бразилия, Чили, Китай, Колумбия, Южная Корея, Куба, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Непал, Никарагуа, Панама, Россия, Уругвай, Чили, Шри-Ланка и Венесуэла.

По словам Минобороны, эти контингенты "возвеличивали" событие, "демонстрируя братство, объединяющее Мексику со странами Америки, Европы и Азии".

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