Посол Украины в Мексике Драмарецкая упрекнула президента Обрадора из-за российских военных на параде
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП.
Драмарецкая отметила: "Военно-гражданский парад, запятнанный участием российского полка: сапоги и руки военных преступников запятнаны кровью".
Драмарецкая упрекнула мексиканского лидера в том, что он разрешил российским солдатам принять участие в параде в субботу, 16 сентября.
"Насколько последовательна ваша политика нейтралитета и ваше осуждение российской агрессии против моей страны, господин Лопес Обрадор?" – спросила она.
В эту субботу в параде, кроме российского контингента, приняли участие делегации из 19 других стран, которые Министерство национальной обороны назвало "друзьями".
Среди присутствующих стран были Белиз, Бразилия, Чили, Китай, Колумбия, Южная Корея, Куба, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Непал, Никарагуа, Панама, Россия, Уругвай, Чили, Шри-Ланка и Венесуэла.
По словам Минобороны, эти контингенты "возвеличивали" событие, "демонстрируя братство, объединяющее Мексику со странами Америки, Европы и Азии".