Евросоюз на Генассамблее ООН поддержит Украину и призовет к реформе Совбеза, - Боррель

На следующей неделе на Генассамблее ООН Евросоюз воспользуется случаем, чтобы еще раз подчеркнуть непреклонную поддержку Украины и необходимость реформирования Совета Безопасности, решения которого блокируются Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом в блоге на сайте Европейской службы внешних действий сообщил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Эта неделя приходится на критический момент для мировой и многосторонней системы. Своей агрессивной войной против Украины Россия, являющаяся ядерным государством и постоянным членом Совета Безопасности ООН, топчет Устав ООН. Несмотря на неоднократные призывы Генеральной Ассамблеи к ответственности, Россия не позволяет Совету Безопасности выполнять свою роль, не только в Украине, но также где угодно, что является угрозой для надежности всей системы Объединенных Наций", - подчеркнул Высокий представитель ЕС.

Читайте: Бербок призывает к реформам в ООН: "Совет Безопасности ООН, который по-прежнему представляет мир 20-го века, больше не уместен"

По его словам, чтобы восстановить уникальную легитимность ООН, срочно необходимо "сделать Совет Безопасности более представительным, для отражения произошедших в мире изменений, в частности, дать голос Африке".

Боррель заметил, что российская агрессивная война против Украины, которая пришла "на плечах" пандемии COVID-19, направлена против главной мировой житницы. Эта война остается наибольшей угрозой для глобальной продовольственной безопасности, в дальнейшем усугубляет глобальный кризис удорожания жизни. Это поражает все страны мира, особенно самые слабые и бедные из них. В августе 2022 года ООН сыграла решающую роль в уменьшении остроты проблемы, начав Черноморскую зерновую инициативу. Но в прошлом июле Россия решила отказаться от этой договоренности. ЕС намерен обсудить с генеральным секретарем ООН Гутеррешем пути и средства, как оживить это соглашение.

Также читайте: Зеленский выступит на дебатах Генассамблеи и Совбеза ООН

"Мы воспользуемся этой неделей высокого уровня ООН, чтобы разъяснить нашу непреклонную поддержку для Украины, привлечь страны со всех уголков мира, чтобы они присоединились к нам в защите Устава ООН и в отрицании российского неоимпериализма. Мы не можем возвращаться к миру, где" сила определяет право". Императивом должна быть безопасность для всех государств, больших и малых, особенно для развивающихся", - написал Боррель.

Высокий представитель особо подчеркнул то, что ЕС придает особый вес деятельности ООН, особенно в трудные времена, которые переживает многосторонняя мировая система, когда по всему миру углубляются расколы и конфронтация, и в то же время глобальное лидерство либо отсутствует, либо неэффективно и фрагментарно. По словам Борреля, именно сейчас следует остановить такую тенденцию.

"ЕС хочет не только сохранить ООН как многостороннюю систему, но и модернизировать и укрепить мировой порядок, построенный на правилах и основывается на ценностях Универсальной декларации прав человека. В то время, когда другие пытаются переопределить мировой порядок, основанный на либеральных ценностях, необходимость сочетания (усилий) Евросоюза и ООН никогда не была выше", - резюмировал Высокий представитель ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умеров и Боррель обсудили улучшение обеспечения Украины вооружением