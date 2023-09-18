Украинка Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту с рекордом сезона

Украинка Ярослава Магучих с рекордом сезона выиграла финал Бриллиантовой лиги-2023 по прыжкам в высоту.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне спорт

Этап в американском Юджине стал последним в нынешнем сезоне. Его участниками стали лучшие спортсмены по итогам прошлых 13 этапов.

В финал главного коммерческого соревнования по легкой атлетике в прыжках в высоту пробились три украинки: Ирина Геращенко, Ярослава Магучих и Юлия Левченко. Геращенко начинала соревнование в США в статусе лидера сезона Бриллиантовой лиги по этой дисциплине. Магучих – как действующая чемпионка финала 2022 года и победительница чемпионата мира в Будапеште.

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Всего участницами финала в Юджине в секторе женских прыжков в высоту стали семь легкоатлеток.

Первыми среди украинок начали соревнования Геращенко и Левченко, которые без ошибок совершили прыжки на высоте 1,83 м и 1,86 м.

Магучих выполнила первый скачок на высоте 1.91 м, которую взяла в первой попытке. Левченко одолела ее в третьей, а Геращенко не выполнила ни одного удачного прыжка и выбыла из соревнований и заняла седьмое место.

Планку на высоте 1.95 метра Магучих перепрыгнула в первой попытке. Однако на этой высоте из борьбы выбыла Юлия Левченко, не сумевшая взять планку с трех попыток.

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Борьба за награды развернулась между Магучих, Олислагерс и Топич. На высоте 1.98 м сербка и австралийка совершили неудачный скачок в первой попытке. В то же время украинка взяла высоту в первом же прыжке.

Первой из борьбы за победу в финале выбыла Топич, не сумевшая в итоге одолеть высоту 1.98 метра. Зато Олислагерс взяла планку на высоте 1.98 м в третьем прыжке.

Соперницы продолжили борьбу за победу на высоте 2.01 м, которую автралийка и украинка взяли в первом прыжке.

Планку 2.03 г. Олислагерс не преодолела за две попытки, тогда как Магучих взяла ее во второй попытке и установила новый рекорд сезона в мире. В третьем прыжке Никола повторила результат украинки и обновила свой лучший показатель в карьере.

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Все три прыжка Олислагерс и Магучих на высоте 2.05 метра оказались неудачными. Однако благодаря предварительным прыжкам чемпионкой стала украинка.

В сезоне-2023 украинские легкоатлеты получили 16 наград Бриллиантовой лиги разных сортов. В частности, за "золото" боролись за Магучих (Рабат, Сямен и Брюссель) и Геращенко (Хожув) в соревнованиях по прыжкам в высоту.

Всего в финале Бриллиантовой лиги разыграют по 16 комплектов наград среди мужчин и женщин во всех легкоатлетических дисциплинах серии.

Финал сезона Бриллиантовой лиги-2023 пропустила Марина Бех-Романчук, которая отобралась на этап в Юджине в тройном прыжке и прыжках в длину. Однако украинка не соревновалась в США из-за болезни.

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