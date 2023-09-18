За прошедшие сутки авиация и артиллерия ВСУ поразили 9 районов сосредоточения россиян, 9 артиллерийских средств, 2 ЗРК, станцию РЭБ и склад, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию относительно ударов авиации и артиллерии ВСУ по российским оккупантам в течение 17 сентября 2023 года.