За прошедшие сутки авиация и артиллерия ВСУ поразили 9 районов сосредоточения россиян, 9 артиллерийских средств, 2 ЗРК, станцию РЭБ и склад, - Генштаб
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Генштаб ВСУ обнародовал информацию относительно ударов авиации и артиллерии ВСУ по российским оккупантам в течение 17 сентября 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск поражены 2 зенитно-ракетных комплекса, 9 артиллерийских средств, 1 склад боеприпасов и станция РЭБ противника".