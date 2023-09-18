Россия атаковала юг Украины шахедами, Хмельнитчину – крылатыми ракетами

В ночь на 18 сентября россияне двумя волнами атаковали юг Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы Украины.

Сначала шахеды атаковали Рени на Одесщине. ПВО работала и в Николаевской и Кировоградской областях.

Около 1 часа ночи Воздушные силы сообщили об атаке беспилотников по Одесской области. На этот раз "шахеды" двигались к Очакову. В Одесской области работала ПВО.

В 4:30 Воздушные силы ВСУ сообщили, что в воздушном пространстве Украины движутся крылатые ракеты. По данным Воздушных сил, ракеты двигались в юго-западном направлении.

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Впоследствии стало известно, что в Хмельницкой области прогремели взрывы. По данным областных властей, в регионе работало ПВО.

В 6 часов утра Воздушные силы объявили об отбое ракетной опасности.