ВСУ могут успеть разорвать сухопутный коридор России с временно оккупированным Крымом до наступления зимы, - Буданов

У Российской Федерации нет стратегического запаса, поэтому Силы обороны могут разорвать сухопутный коридор России с Крымом до зимы.

Об этом в интервью The Economist заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что Украина, вероятно, уже привлекла часть своих резервных войск, хотя и ограниченное их количество. Вместе с тем, Россия, пишут журналисты со ссылкой на начальника ГУР, привлекла недостаточно сильные резервы, которые она не планировала разворачивать до конца октября.

"Вопреки тому, что Российская Федерация декларирует, она не имеет абсолютно никакого стратегического резерва", – подчеркнул Буданов.

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По его словам, у 25-й российской общевойсковой армии, которую сейчас преждевременно развернули на восточном фронте вокруг Лимана и Купянска, имеет лишь 80% личного состава и 55% техники от необходимого количества.