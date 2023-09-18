Без Кадырова в Чечне может начаться дестабилизация, Москве будет сложно удержать власть, - ISW
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.
Длительная обеспокоенность по поводу здоровья главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в российском информационном пространстве подчеркивает зависимость президента РФ Владимира Путина в вопросе сохранения стабильности в регионе.
Аналитики отмечают, что Путину без Кадырова, вероятно, будет сложно обеспечить стабильность в Чечне. Официальным лицам в РФ следует быть озабоченными тем, что информация о болезни Кадырова может повлиять на долгосрочную стабильность контроля власти над Чечней.
"Дестабилизация правления Кадырова в Чечне стала бы серьезным ударом по режиму Путина, отчасти из-за того, что установление стабильности в Чечне путем жестокой и кровавой войны было ключевым для ранней популярности Путина в России", - подчеркнули в ISW.