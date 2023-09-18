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Без Кадырова в Чечне может начаться дестабилизация, Москве будет сложно удержать власть, - ISW

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Без Кадырова в Чечне может начаться дестабилизация, Москве будет сложно удержать власть, - ISW
Дестабилизация правления Кадырова в Чечне станет серьезным ударом по режиму Путина, отчасти из-за того, на сколько важным для ранней популярности Путина в России было установление стабильности в Чечне путем жестокой и кровавой войны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Длительная обеспокоенность по поводу здоровья главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в российском информационном пространстве подчеркивает зависимость президента РФ Владимира Путина в вопросе сохранения стабильности в регионе.

Аналитики отмечают, что Путину без Кадырова, вероятно, будет сложно обеспечить стабильность в Чечне. Официальным лицам в РФ следует быть озабоченными тем, что информация о болезни Кадырова может повлиять на долгосрочную стабильность контроля власти над Чечней.

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"Дестабилизация правления Кадырова в Чечне стала бы серьезным ударом по режиму Путина, отчасти из-за того, что установление стабильности в Чечне путем жестокой и кровавой войны было ключевым для ранней популярности Путина в России", - подчеркнули в ISW.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Саме головне буде в тому, що у випадку смерті Кадирова усі підрозділи "потішного тік-ток війська" знімуться з позицій та помчаться додому - владу ділить А поки там буде йти "гризня" - "кремлівським" треба буде на Кавказі війська тримать - щоб там знову не з"явився новий "Дудаєв"
  • arye z.
    Щодо смерті Кадирова та наслідків цієї смерті в Чечні та загалом по Росії, слід задуматися над такими фактами:
    1. - Хто міг повірити ще 3 місяці тому, що бунтар Пригожин піде маршем на Москву, почне стріляти по російських літаках і буде на відстані нічного переходу від Підмосков'я.
    2. - Хто міг подумати ще 1 місяць тому, що літак з Пригожиним і верхівкою Вагнера відкрито, ні від кого не ховаючись, знищать в небі.
    3. Забираючись далі в історію - хто міг подумати, що в СРСР можлива "перестройка", ГКЧП і розвал Союзу
    Тому, виходимо з того, що "росія - "страна чЮдес" і в ній можливо абсолютно все і в будь-який момент. І як би смерть Кадирова, Чечня, що вибухнула, не стали тригером набагато більших змін - бунту еліт, смерті путіна і розвалу росії.
    Never say never.
  • Володимир Затилюк
    Ну, в добрий путь! Вільний Кавказ! Вільна республіка Ічкерія!🎉
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