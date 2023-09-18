Без Кадырова в Чечне может начаться дестабилизация, Москве будет сложно удержать власть, - ISW

Дестабилизация правления Кадырова в Чечне станет серьезным ударом по режиму Путина, отчасти из-за того, на сколько важным для ранней популярности Путина в России было установление стабильности в Чечне путем жестокой и кровавой войны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Длительная обеспокоенность по поводу здоровья главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в российском информационном пространстве подчеркивает зависимость президента РФ Владимира Путина в вопросе сохранения стабильности в регионе.

Аналитики отмечают, что Путину без Кадырова, вероятно, будет сложно обеспечить стабильность в Чечне. Официальным лицам в РФ следует быть озабоченными тем, что информация о болезни Кадырова может повлиять на долгосрочную стабильность контроля власти над Чечней.

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"Дестабилизация правления Кадырова в Чечне стала бы серьезным ударом по режиму Путина, отчасти из-за того, что установление стабильности в Чечне путем жестокой и кровавой войны было ключевым для ранней популярности Путина в России", - подчеркнули в ISW.