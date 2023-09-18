Газовые соглашения Путина и Меркель – это пакт Молотова-Риббентропа, - Моравецкий

17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей Facebook-странице опубликовал запись, в которой считает, что к российской агрессии против Украины привели отношения Германии и России в газовой сфере.

Об этом пишет PAP, информирует Цензор.НЕТ.

Глава польского правительства провел параллели между договоренностями Путина и бывшего канцлера Германии Ангелой Меркель с пактом Молотова-Риббентропа.

"Так как существовал пакт Молотова-Риббентропа, о котором мы прекрасно знаем, существовал также де-факто газовый и энергетический пакт Меркель-Путин", - подчеркнул Моравецкий.

17 сентября 1939 года началась агрессия СССР против Польши. Предпосылкой вторжения стал Пакт Молотова-Риббентропа, подписанный в августе того же года представителями СССР и Германии, согласно которому два государства договорились разделить сферы влияния в Европе, что явилось предварительной дорожной картой для распространения агрессии.

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