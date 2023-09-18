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Газовые соглашения Путина и Меркель – это пакт Молотова-Риббентропа, - Моравецкий

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Газовые соглашения Путина и Меркель – это пакт Молотова-Риббентропа, - Моравецкий
17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей Facebook-странице опубликовал запись, в которой считает, что к российской агрессии против Украины привели отношения Германии и России в газовой сфере.

Об этом пишет PAP, информирует Цензор.НЕТ.

Глава польского правительства провел параллели между договоренностями Путина и бывшего канцлера Германии Ангелой Меркель с пактом Молотова-Риббентропа.

"Так как существовал пакт Молотова-Риббентропа, о котором мы прекрасно знаем, существовал также де-факто газовый и энергетический пакт Меркель-Путин", - подчеркнул Моравецкий.

17 сентября 1939 года началась агрессия СССР против Польши. Предпосылкой вторжения стал Пакт Молотова-Риббентропа, подписанный в августе того же года представителями СССР и Германии, согласно которому два государства договорились разделить сферы влияния в Европе, что явилось предварительной дорожной картой для распространения агрессии.

Читайте: Моравецкий хочет выстроить модель сотрудничества с Украиной относительно зерна: до тех пор будет действовать эмбарго

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Топ комментарии

  • Володимир Затилюк
    Краще і не скажеш! Браво пане прем'єр-міністр! 👏
  • Яр Холодний
    Правильно він сказав! Прямо по Клаузевіцу: "Війна є продовження політики іншими методами" Бо будівництво "Північних потоків" у обхід України - та сама війна Тільки економічна Після закінчення їх будівництва та запуску Росія-б стала монополістом у постачанні газу в Європу і диктувала-б ціни на нього Адже тоді Україна Європі стала-б непотрібна - бо щезла-б необхідність в транспортуванні газу по її території І Кремль-би отримав свободу рук у Східній Європі А Німеччина у особі Меркель спокусилася на "бонуси" - адже саме вона стала-б "посередником" між Росією та Європою у газових питаннях Бо "тримала-б руку на вентилі" А це вплив Німеччини на політику в Європі Точно так само як мріяли колись Гітлер з Ріббентропом і Сталін з Молотовим
    От тобі й "паралель"
  • Victor Litarchuk
    DW

    Германия, доведя в предшествующие годы свою зависимость от российского газа до 55%, вовсе не хотела прекращения сотрудничества с "Газпромом".

    Итак, миф о том, будто поставки по "Северному потоку" прекратились из-за разрушения газопровода, опровергается простым сопоставлением дат. Нет, их сознательно прекратила российская сторона. Утверждение, будто Германия сама себя наказала, отказавшись от дешевого российского газа, тоже является мифом, поскольку правительство ФРГ, поддержав введение санкций ЕС против угля, нефти и нефтепродуктов из России, выступало против ограничений на российский газ.

    Собственно, санкций на него нет по сей день, поэтому партии сжиженного газа по-прежнему доставляются в порты Западной Европы, а трубопроводный газ продолжает поступать через Украину в Австрию и по "Турецкому потоку" в юго-восточные страны ЕС, хотя в несравнимо меньших объемах, чем раньше.
    B Москве явно стремились "отключить Германии газ", что трудно интерпретировать иначе как попытку оказать давление на правительство ФРГ с целью заставить его сократить или даже вовсе прекратить поддержку Украины.

    Версия, согласно которой в разрушении газопровода была заинтересована Россия, основана, в частности, на предположении, что тем самым Москва попыталась избавить "Газпром" от будущих многомиллиардных исков со стороны немецких и других европейских импортеров российского газа из-за срыва контрактных обязательств, ведь подрыв газопровода - это тот форс-мажор, на который можно упирать в арбитражных судах. Тем не менее целый ряд энергокомпаний намерены через суды потребовать от российского госконцерна компенсировать им убытки из-за непоставленных объемов.
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