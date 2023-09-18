Зеленский о контрнаступлении ВСУ: Мы не должны давать Путину передышку

Украинские войска имеют инициативу, ежедневно двигаются вперед и освобождают территории. Активные военные действия продолжатся и зимой.

Об этом в передаче "60 минут" Скотта Пелли телекомпании СBS заявил Президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.

"Мы должны освободить нашу территорию как можно больше и двигаться вперед, даже если это меньше (полумили) или (сто) метров, мы должны это сделать. Мы не должны давать Путину передышку", - заявил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что украинские войска имеют инициативу, ежедневно двигаются вперед и освобождают территории. На вопрос о военных действиях зимой президент заявил, что Украина не может терять время.

"Забудьте о погоде и т.д. В местах, куда на бронетехнике не проехать – летим. Если мы не умеем летать – отправим дроны", – сказал Зеленский.

Смотрите: Спасибо воинам 80-й и 95-й бригад ДШВ, 5-й ОШБ и бригады Нацгвардии "Лють", - Зеленский поблагодарил защитников, освободивших Клещиевку. ВИДЕО

Зеленский признает, что прогресс в контрнаступлении медленный, но, по его словам, войска продолжают движение вперед. Теперь линия фронта превратилась в артиллерийскую дуэль, где россияне и украинцы выпускают по 40 000 снарядов в день. Война с использованием беспилотников замедлила прогресс.

"Это сложная ситуация. Я буду с вами абсолютно откровенным. У нас есть инициатива. Это плюс. Мы остановили российское наступление и перешли в контрнаступление. И несмотря на это, оно не очень быстрое. Важно, что мы ежедневно продвигаемся вперед и освобождаем территории", – подчеркнул президент.

Также ведущий спросил у Зеленского чего Путин добивается, убивая гражданских.

Читайте: Глава МИД Китая Ван И едет в Россию, перед этим он консультировался с США относительно Украины

"Сломить (нас). И выбирая гражданские цели, Путин хотел достичь именно этого - сломить (нас). Этому человеку (Путину, – ред.), прошедшему свой путь с такими кровавыми действиями, со всем, что он говорил, нельзя доверять . Такому человеку нельзя доверять, потому что он уже давно не является человеком", - отметил Зеленский.