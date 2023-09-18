Европа не должна допустить возвращения России к военным действиям после установления мира в Украине, - Ниинисте

Вторжение РФ в Украину стало "тревожным звонком" для Европы и НАТО. И теперь в интересах Евросоюза не допустить возвращения России к боевым действиям после того, как наступит мир в Украине.

Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Вторжение РФ в Украину, по словам Ниинисте, стало "тревожным звонком" для Европы и НАТО.

"В феврале 2022 года он звенел громко. Но слышите ли вы его теперь? Так же громко? Это, наверное, хороший вопрос - все ли европейцы понимают, что это европейская проблема", - отметил он.

По словам президента Финляндии, европейские страны, не уделявшие достаточного внимания вопросам обороны после распада СССР, совершали ошибку.

Также говоря об обломках недавно упавшего российского беспилотника на территории Румынии, входящей в состав НАТО, Ниинисте подчеркнул, что Европа "находится в очень щекотливой ситуации".

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"Даже незначительные вещи могут сильно изменить ситуацию, и, к сожалению, в худшую сторону. В этом и заключается риск таких крупномасштабных военных действий, - сказал он. - Риск того, что ядерное оружие может быть применено, огромен".

"Если произойдет эскалация войны и она разрастется, то это будет мировая война, и тогда ядерный риск станет явно больше", - продолжил президент Финляндии.

По словам финского президента, во время его встреч с Владимиром Путиным до вторжения России в Украину президент России был настроен агрессивно.