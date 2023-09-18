За удары по украинской энергетической инфраструктуре Россия получит от Украины ответ, - Буданов
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Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.
Об этом в интервью The Economist заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.
"Пусть начнут. Они тоже получат ответ", – заявил Буданов.
Он также заверил, что увеличившийся ударный потенциал Украины не приведет к эскалации конфликта, поскольку Силы обороны соблюдают правила ведения войны.