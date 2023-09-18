За удары по украинской энергетической инфраструктуре Россия получит от Украины ответ, - Буданов

Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.