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За удары по украинской энергетической инфраструктуре Россия получит от Украины ответ, - Буданов

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За удары по украинской энергетической инфраструктуре Россия получит от Украины ответ, - Буданов
Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.

Об этом в интервью The Economist заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

"Пусть начнут. Они тоже получат ответ", – заявил Буданов.

Он также заверил, что увеличившийся ударный потенциал Украины не приведет к эскалации конфликта, поскольку Силы обороны соблюдают правила ведения войны.

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Топ комментарии

  • Salvador Dali
    Да ты что,они с прошлого года ждут видповидь,мы тоже ждем,когда по моцкве уже ударят чем то более весомым чем слова и угрозы.
  • Юрий Коленбетов 37e966ef
    Нехай почнуть? А чи можемо зробити щоб не починали?
  • Mykola Trofimenko 644016fc
    "Україна розробляє програму стримування та відплати" - невже нове "велике будівництво"?
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