Оккупанты за прошедшие сутки выпустили по Херсонщине более 500 снарядов, два человека погибли

За прошедшие сутки противник совершил 92 обстрела Херсонской области, выпустив 502 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 13 снарядов.