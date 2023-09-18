Оккупанты за прошедшие сутки выпустили по Херсонщине более 500 снарядов, два человека погибли
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За прошедшие сутки противник совершил 92 обстрела Херсонской области, выпустив 502 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 13 снарядов.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; фельдшерский пункт в Херсонском районе; территорию и здание предприятия в Херсоне. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 4 - получили ранения", - говорится в сообщении.