Общие боевые потери РФ с начала войны – около 272 940 человек (+620 за сутки), 4 623 танка, 6 027 артсистем, 8 834 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 272 320 российских захватчиков.