Общие боевые потери РФ с начала войны – около 272 940 человек (+620 за сутки), 4 623 танка, 6 027 артсистем, 8 834 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 272 320 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.09.23 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 272 940 (+620) человек,
- танков - 4623 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 8834 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 8834 (+6) ед,
- РСЗО - 776 (+0) ед,
- средства ПВО - 525 (+2) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4769 (+27),
- крылатые ракеты – 1462 (+7),
- корабли /катера - 20 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн - 8571 (+34) ед,
- специальная техника – 901 (+5).