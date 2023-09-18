Новости • Агрессия России против Украины

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 272 940 человек (+620 за сутки), 4 623 танка, 6 027 артсистем, 8 834 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 272 320 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.09.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 272 940 (+620) человек,
  • танков - 4623 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 8834 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 8834 (+6) ед,
  • РСЗО - 776 (+0) ед,
  • средства ПВО - 525 (+2) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4769 (+27),
  • крылатые ракеты – 1462 (+7),
  • корабли /катера - 20 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8571 (+34) ед,
  • специальная техника – 901 (+5).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 272 940 человек (+620 за сутки), 4 623 танка, 6 027 артсистем, 8 834 бронированные машины 01

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Топ комментарии

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3494 день москальсько-української війни.
    74!! одиниці техніки та 620!! чумардосів.
    Арта 24!, броня 9!, логістика 34! Чумардоси норм, арта та логістика підтягуються.
    В текстовій статистиці знову помилки ...
    Ювілей по спецтехниці - 900.
    Рахунок ППО спецтехніка 2 - 5.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

    P.s. 272 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
  • Qq Qqq f1a4586b
  • Trevo Trow
    Судячи з техніки, схоже, в атаку каци не рвуться, проте в кабзона стабільний аншлаг завдяки ЗСУ.
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