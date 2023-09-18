Россияне в течение ночи не прекращали обстрелы Херсонщины, есть погибшие и пострадавшие
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Оккупанты не прекращают обстрелы Херсона и других населенных пунктов Херсонской области.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ
В результате "прилета" по Херсону погиб 72-летний мужчина. Еще один – получил травмы, ему оказана помощь на месте.
В Кизомысе было попадание в частный дом. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Мужчину 60 лет в состоянии средней тяжести доставили в больницу.
Под огнем была и Ольговка. Пострадала 63-летняя женщина. Она госпитализирована.