Россияне в течение ночи не прекращали обстрелы Херсонщины, есть погибшие и пострадавшие

Оккупанты не прекращают обстрелы Херсона и других населенных пунктов Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ

В результате "прилета" по Херсону погиб 72-летний мужчина. Еще один – получил травмы, ему оказана помощь на месте.

В Кизомысе было попадание в частный дом. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Мужчину 60 лет в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

Под огнем была и Ольговка. Пострадала 63-летняя женщина. Она госпитализирована.

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