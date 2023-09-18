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Экономика РФ может продержаться лишь до 2025 года, поток оружия прекратится в 2026 году, - Буданов

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Экономика РФ может продержаться лишь до 2025 года, поток оружия прекратится в 2026 году, - Буданов
Российские ресурсы иссякают, экономика РФ продержится лишь до 2025 года, а поток оружия прекратится в 2026-м, "возможно, раньше".

Об этом в интервью The Economist заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, российская экономика продержится лишь до 2025 года, а поток оружия в Российскую Федерацию прекратится в 2026 году, а "возможно, и раньше", утверждает Буданов, хотя доказательства в поддержку его утверждений неоднородны, отмечает издание. Один из аргументов – переговоры Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ина.

"Если все хорошо и ресурсов в России достаточно, то почему их ищут по всему миру? Ответ очевиден. Больше нечего добывать", - сказал Буданов о переговорах Путина с главой КНДР.

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Топ комментарии

  • Ярослав Рябченко
    справжній розвідник полковник Червінський в цей час сидить у в язниці
  • barrakud2 12499ce3
    Лаври абдристовича спокою не дають?
  • Олег Громико
    Навіть люська арестович визнав, що брехав про всі ці дати, щоб заспокоїти населення ( ну і звичайно попіаритись), а цей придурок і далі продовжує вигадувати якусь маячню.
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