Оккупанты в течение суток обстреляли два района Харьковской области, без пострадавших
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За прошедшие сутки под огнем врага находились населенные пункты Чугуевского и Купянского районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
За прошедшую ночь, около полуночи, российские оккупанты обстреляли г. Волчанск Чугуевского района. Поврежден дом и хозяйственное сооружение. Без пострадавших. В с. Петропавловка Купянского района вражеским обстрелом поврежден грузовой кран. В с. Подолы поврежден частный жилой дом.
В результате обстрела г. Купянск повреждены 2 жилых дома, хозяйственные постройки, произошел пожар.