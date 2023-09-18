Оккупанты в течение суток обстреляли два района Харьковской области, без пострадавших

За прошедшие сутки под огнем врага находились населенные пункты Чугуевского и Купянского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

За прошедшую ночь, около полуночи, российские оккупанты обстреляли г. Волчанск Чугуевского района. Поврежден дом и хозяйственное сооружение. Без пострадавших. В с. Петропавловка Купянского района вражеским обстрелом поврежден грузовой кран. В с. Подолы поврежден частный жилой дом.

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В результате обстрела г. Купянск повреждены 2 жилых дома, хозяйственные постройки, произошел пожар.