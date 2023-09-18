Бои под Бахмутом позволили Украине оттянуть российские силы, которые могли бы обороняться в Запорожской области, - ISW

Украинское командование сделало правильный выбор, когда приняло решение защищать Бахмут до последнего. Постоянные боевые операции украинских сил в Бахмуте успешно обезвредили значительную часть российских сил ВДВ и таким образом увеличили шансы Украины на оперативный успех на южном фронте.

Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

"Решение Генерального штаба ВСУ не отступать из Бахмута, а затем бороться за его возвращение вызывало критику некоторых экспертов.

В частности, эти эксперты заявляли, что Бахмут не имеет большого стратегического значения, и украинские военные могли бы использовать с большей пользой свои самые боеспособные подразделения, которые сражались в этом районе", - напомнили в ISW.

Однако, по мнению аналитиков, украинские защитные и контрнаступательные операции в районе Бахмута, которые проводились с лета 2022 года, были хорошо реализованы с оперативной точки зрения и помогли отвлечь большой объем российской боевой силы, который иначе мог быть использован для укрепления российской обороны на юге Украины.

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По заявлению ISW, сейчас в районе Бахмута действуют военные двух из четырех российских дивизий Воздушно-десантных войск, а с июня этого года на этом направлении были задействованы три из четырех отдельных бригад ВДВ.

"Это значительное украинское достижение привело к тому, что Россия не смогла создать значительный мобильный оперативный резерв ВДВ, который могли направить для отражения основного удара контрнаступления Украины в Запорожье", - считают эксперты ISW.