Когда Бутусов в прямом эфире стал биться с Шуфричем, я был зол на него. Сейчас я понимаю Бутусова гораздо лучше, он должен был ответить физически, - Шустер

Нардеп "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич является приближенным к Виктору Медведчуку - куму российского диктатора Владимира Путина.

Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" выразил телеведущий Савик Шустер, информирует Цензор.НЕТ.

"Я знаком с Нестором Шуфричем практически с самого начала моего творческого телевизионного пути в Украине. Надо понимать, Шуфрич – человек, очень-очень близкий [подозреваемому в госизмене экс-нардепу от запрещенной ОПЗЖ Виктору] Медведчуку. Конечно, он в этом смысле пророссийский. Несмотря на то, что Шуфрич считает себя настоящим украинцем, еще и говорит по-венгерски, он как бы склоняется к Европе, но это не искренне, это не совсем правда. Он шел тем же путем, по которому шел Медведчук", – подчеркнул Шустер.

Главный редактор издания Алеся Бацман вспомнила программу Шустера "Свобода слова", которая вышла накануне полномасштабного вторжения, 18 февраля 2022 года. Тогда главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов призвал Шустера не давать слово Шуфричу и лидеру партии "Наши" Евгению Мураеву, потому что они распространяют "пророссийские нарративы". Во время очередной речи Шуфрича к нему подошел Бутусов и ударил нардепа в лицо. Тот упал со стула, между ними началась драка. Бутусова и Шуфрича разняли гости передачи.

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"Юрий Бутусов – человек честный, человек, который ищет до конца, где правда. На эту программу он приехал с востока. Он уже понимал. Мы уже несколько недель подряд обсуждали неизбежность полномасштабного вторжения. Юра приехал. Он был очень, как бы сказать, пропитан той атмосферой, в которой ему пришлось пожить и все увидеть. Как только Шуфрич произнес пророссийскую фразу, он сорвался. У него не было никакого словесного ответа. Он должен был ответить физически. И он на него налетел. В тот момент я был на него зол реально, потому что устраивать драку в прямом эфире... Сейчас, полтора года спустя, я чувствую, что Юра не мог себя повести иначе. Он повел себя как украинский патриот. Я сегодня Бутусова понимаю гораздо лучше, чем тогда. Полтора года этих зверств... Конечно, начинаешь иначе мыслить", – заявил Шустер.

Как сообщалось, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и нардеп "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич подрались в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".