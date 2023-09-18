Силы ПВО сбили все 17 ракет, которые выпустила Россия ночью, из 24 "шахедов" уничтожено 18, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 18 сентября 2023 года враг атаковал Украину ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Шахеды" летели по двум направлениям: (Приморско-Ахтарск – РФ и мыс Чауда – ВОТ Крым). Всего зафиксировано 24 ударных БПЛА в направлении Николаевской и Одесской областей. 18 ударных дронов уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования", - говорится в сообщении.

Также Россия атаковала территорию Украины крылатыми ракетами, пуски оккупанты совершили из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Волгоградской области.

Привлечены восемь бортов, зафиксированы пуски 17 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55. Все 17 уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей", - отметили в Воздушных Силах.

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