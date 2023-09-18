За неделю Силы обороны освободили 2 кв. км территории возле Бахмута и 5,2 кв. км на южном фронте, - Минобороны (обновлено)

Силы обороны Украины на прошлой неделе освободили от оккупантов 2 кв. км возле Бахмута и 5,2 кв. км на южном фронте.

Об этом во время включения с Military Media Center сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, иформирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, за прошедшую неделю Силы обороны Украины осувободили под Бахмутом 2 кв. км территории.

Всего с начала украинского наступления в этом районе освобождено 51 кв. км.

"На Купянском направлении противник осуществляет поиск слабых мест в нашей обороне. Силами обороны успешно отражены атаки противника в районе Новоселовской Луганской области. На Лиманском направлении противник продолжает перегруппировку войск, наступательных (штурмовых) действий не вел", - уточнила Маляр.

Она также отметила, что на Бахмутском направлении противник безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Орехово-Василовки, Богдановки, Клещиевки, Курдюмовки Донецкой области.

"На этом направлении наши войска освободили Андреевку и Клещиевку. Но враг пытается изо всех сил вернуть утраченные позиции. Наши бойцы сдерживают там атаки врага и закрепляются на достигнутых рубежах.

Наступление на Бахмутском направлении осуществляется силами, которыми мы обороняемся. То есть, без создания наступательной группировки, без применения дополнительных ресурсов и материальных средств. Это возможно только благодаря мастерству Командующего ОСУВ Хортица, Штабу - работающему 24/7 и мужеству наших бойцов", - уточнила чиновница.

Она также отметила, что украинские военные продвигаются по Мелитопольскому направлению.

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"На Запорожском и Херсонском направлениях враг в обороне. Продолжает обстрелы. Силы обороны отразили атаки противника в районе Новомихайловка, Новодаровка, Новоданиловка Запорожской области. На Юге мы продолжаем ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Есть успех в районе южнее и восточнее Работино. Наши сейчас там закрепляются на достигнутых рубежах", – уточнила Маляр.

"Южнее и восточнее Работино мы имели успехи и в течение прошлой недели на южном направлении было освобождено 5,2 кв. км", - отметила она.

В целом, как уточнила заместитель министра обороны, за время наступательных действий на Юге освобождено уже более 260 кв. км.