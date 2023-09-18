Глава МИД Китая Ван И едет в Россию, перед этим он консультировался с США относительно Украины

С 18 по 21 сентября министр иностранных дел Китая Ван И совершит визит в Россию. 16-17 сентября Ван И проводил консультации с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном на Мальте.

Об этом пишет BBC со ссылкой на Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Белый дом сообщает, что китайский и американский чиновники, в частности, обсуждали "основные вопросы американо-китайских двусторонних отношений, а также вопросы глобальной и региональной безопасности, войну России против Украины и китайско-тайваньские отношения".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров проведет переговоры с Ван И 18 сентября в Москве.

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В годовщину российского вторжения в Украину Китай представил свой так называемый мирный план относительно Украины, который был подвергнут критике как на Западе, так и в Украине.