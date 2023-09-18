Байден предложит увеличить состав Совбеза ООН, - Кирби
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой The Telegraph, об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
По его словам, во время встречи в Нью-Йорке Байден будет призывать расширить Совбез ООН для противодействия России и Китаю.
По данным издания, Байден настаивает на "пяти-шести" новых постоянных членах, включая Индию, Бразилию, Германию и Японию. Бразилия и ЮАР рассматриваются как возможные постоянные члены.
Как отмечается, Байден настаивает на включении пяти или шести новых постоянных членов в Совет Безопасности ООН, включая Индию, Бразилию, Германию и Японию. В качестве возможных постоянных членов США рассматриваются Бразилия и ЮАР.
В настоящее время Совет Безопасности ООН состоит из 5 постоянных членов: Китая, РФ, США, Великобритании и Франции. Она также имеет 10 непостоянных членов, избираемых на двухлетний срок.
"Я думаю, президент Байден немного подробнее расскажет об этом. Мы ясно дали понять и считаем, что пора поднять вопрос о структуре Совета Безопасности", - сказал Кирби.
Выступление Байдена на Генассамблее ожидается во вторник. Также президент Владимир Зеленский выступит на этом мероприятии впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.