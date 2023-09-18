Атака вражеских дронов на Юг: на Одесщине попадание в рекреационную инфраструктуру, на Николаевщине из-за падения обломков горело здание

Ночью враг атаковал южные регионы несколькими волнами ударных дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Одесский горсовет со ссылкой на данные Сил обороны Юга Украины.

Как отмечается, Силами противовоздушной обороны в зоне ответственности Сил обороны Юга Украины сбито 18 беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-136/131": 11 – над Одесщиной, 5 – над Николаевщиной, 2 – над Кировоградщиной.

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"Снова под ударом было Подунавье. Зафиксировано попадание в рекреационную инфраструктуру Вилковской громады. Возник пожар, который оперативно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате боевой работы обломки сбитого БпЛА повлекли возгорание неэксплуатируемого двухэтажного здания в Снигиревской громаде Николаевской области. Огонь оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

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"В очередной раз напоминаем: не распространяйте информацию, фото и видео боевой работы ПВО и мест попадания, не помогайте врагу, доверяйте достоверным официальным источникам информации", - призывают Силы обороны Юга Украины.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 сентября россияне двумя волнами атаковали юг Украины. По данным Воздушных сил, Силы ПВО сбили все 17 ракет, которые выпустила Россия ночью, из 24 "шахедов" уничтожено 18.