Ракетная атака на Хмельнитчину: без пострадавших, повреждены дома, производственное предприятие и железнодорожные пути

Утром 18 сентября во время воздушной тревоги в Хмельницкой области были слышны взрывы - это работали силы ПВО.

Об этом сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Хмельницкой ОВА.

"Спасибо нашим ПВО за безупречную работу! Пострадавших нет. Вместе с тем, в результате сбивания ракет взрывной волной повреждены крыши и окна в нескольких домовладениях. Кроме того, произошло падение обломков и два взрыва на территории производственного предприятия. Пожар ликвидирован силами ГСЧС. Также обломками повреждены железнодорожные пути. Начаты восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Смотрите: Последствия атаки "шахедов" на Хмельнитчину: Обломками повреждены 12 домовладений. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, под утро 18 сентября в Хмельницкой области раздались взрывы. По информации областных властей, в регионе работала ПВО.

По данным Воздушных сил, Силы ПВО сбили все 17 ракет, выпущенных Россией ночью, из 24 "шахедов" уничтожено 18.