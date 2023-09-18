Ракетная атака на Хмельнитчину: без пострадавших, повреждены дома, производственное предприятие и железнодорожные пути
Об этом сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Хмельницкой ОВА.
"Спасибо нашим ПВО за безупречную работу! Пострадавших нет. Вместе с тем, в результате сбивания ракет взрывной волной повреждены крыши и окна в нескольких домовладениях. Кроме того, произошло падение обломков и два взрыва на территории производственного предприятия. Пожар ликвидирован силами ГСЧС. Также обломками повреждены железнодорожные пути. Начаты восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, под утро 18 сентября в Хмельницкой области раздались взрывы. По информации областных властей, в регионе работала ПВО.
По данным Воздушных сил, Силы ПВО сбили все 17 ракет, выпущенных Россией ночью, из 24 "шахедов" уничтожено 18.