Россия усилила расположенную под Работино 58-ю общевойсковую армию десятью тысячами десантников, - британская разведка

10 тысяч российских десантников бросили как обычную пехоту для усиления 58 общевойсковой армии, которая сейчас воюет под Работино.

Об этом говорится в отчете британской разведки, информирует Цензор.НЕТ.

"За последние две недели Россия, вероятно, еще больше усилила 58-ю общевойсковую армию, которая находится в тяжелом положении, дополнительными воздушно-десантными подразделениями воздушно-десантных войск на Ореховском направлении в Запорожской области", - говорится в отчете.

Аналитики разведки отмечают, что в нескольких километрах от прифронтового села Работино сосредоточено по меньшей мере пять полков ВДВ, сформированных из 7-й и 76-й дивизий. В полном составе такие силы должны насчитывать около 10000 элитных десантников. Однако почти все подразделения, скорее всего, значительно недоукомплектованы.

"Текущая ситуация, вероятно, будет воспринята руководством ВДВ как крайне неудовлетворительная. В течение всей войны российское командование стремилось возродить Воздушно-десантные войска как высокомобильную ударную силу для наступательных операций. И снова их используют как линейную пехоту для пополнения истощенных сухопутных сил", - заявляет Минобороны Великобритании.

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