Оккупанты за прошедшие сутки 90 раз обстреляли Запорожскую область, один человек ранен

За прошедшие сутки враг нанес 90 ударов по 21 населенному пункту Запорожской области.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

73 артиллерийских обстрела пришлись по территории Зализничного, Работино, Новоандреевки, Ольговского, Малой Токмачки, Темировки, Полтавки, Каменского, Плавней, Лобкового и других городов и сел на линии огня.

Зафиксировано 4 авиаудара по Орехову, 7 БПЛА-атак по Малиновке, Белогорью, Каменскому, Малым Щербакам и Пятихаткам, 6 РСЗО-обстрелов Гуляйполя, Новодаровки и Малых Щербаков.

В результате артудара по Малой Токмачке ранен 31-летний мужчина. Он доставлен в лечебное учреждение.

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