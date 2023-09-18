"Шахеды" остаются непростой целью для ПВО, ведь созданы преодолевать эту систему, - Воздушные Силы

Дроны-камикадзе "Shahed", которыми РФ атакует Украину, до сих пор остаются непростой целью для уничтожения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Не всегда есть там средства поражения, которые противник пытается обойти. Ну и, наконец, удары противник планирует заранее. Он пытается поразить объекты, которые мы защищаем и прокладывает маршруты именно таким образом", - пояснил он.

По его словам, "шахеды" непростая цель, несмотря на их небольшую площадь и скорость.

"Но все равно они остаются сложной целью для ПВО, ведь созданы преодолевать эту систему. У них такое назначение", - отметил Игнат.

Однако спикер добавил, что сегодня уничтожено немало воздушных целей.

"Да (сбили. - Ред.) не все "Шахеды". Но ведь и направления враг выбирает разные. Атаки с разных направлений по разным маршрутам. Атаковано Одесскую, Николаевскую область "Шахедами". Ну а ракеты уничтожались в Днепропетровской, Полтавской областях и на Хмельнитчине", - добавил Игнат.

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