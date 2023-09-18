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"Шахеды" остаются непростой целью для ПВО, ведь созданы преодолевать эту систему, - Воздушные Силы

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"Шахеды" остаются непростой целью для ПВО, ведь созданы преодолевать эту систему, - Воздушные Силы
Дроны-камикадзе "Shahed", которыми РФ атакует Украину, до сих пор остаются непростой целью для уничтожения.

Как информирует Цензор.НЕТ  со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Не всегда есть там средства поражения, которые противник пытается обойти. Ну и, наконец, удары противник планирует заранее. Он пытается поразить объекты, которые мы защищаем и прокладывает маршруты именно таким образом", - пояснил он.

По его словам, "шахеды" непростая цель, несмотря на их небольшую площадь и скорость.

"Но все равно они остаются сложной целью для ПВО, ведь созданы преодолевать эту систему. У них такое назначение", - отметил Игнат.

Однако спикер добавил, что сегодня уничтожено немало воздушных целей.

"Да (сбили. - Ред.) не все "Шахеды". Но ведь и направления враг выбирает разные. Атаки с разных направлений по разным маршрутам. Атаковано Одесскую, Николаевскую область "Шахедами". Ну а ракеты уничтожались в Днепропетровской, Полтавской областях и на Хмельнитчине", - добавил Игнат.

Читайте: Силы ПВО сбили все 17 ракет, которые выпустила Россия ночью, из 24 "шахедов" уничтожено 18, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Топ комментарии

  • Деніс Войцеховський
    Так розумію, що ракетами б їх били майже на сто відсотків, але ракет мало, тому сподіваються на мобільні вогневі групи, ефективність яких вночі далеко не стовідсоткова (та і вдень теж) через те, що влучити з кулемета у відносно невелику ціль, що швидко рухається на великій висоті - задача не з простих.
  • Mykola Blogger
    Може вже час звернутися до кожного уряду країн НАТО, які підтримують Україну, по оренду засобів ППО, які ефективні проти Геранешахедів та КР?
    Якщо обмаль грошей на придбання, велика черга у виробників, немає пропозицій на ринку озброєнь, то уряду України треба спробувати взяти готові засоби ППО з військових складів армій країн НАТО в оренду.
  • Mykola Blogger
    А ще треба передбачити засоби та навчити екіпажи уникати френдли-файр від своєї наземної ППО.
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