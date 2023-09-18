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Во время последней воздушной атаки РФ задействовала беспрецедентное количество авиации, - Игнат

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Во время последней воздушной атаки РФ задействовала беспрецедентное количество авиации, - Игнат
В ночь на 18 сентября Российская Федерация задействовала беспрецедентное количество боевой авиации для массированной атаки на Украину.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сказал в эфире национального телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня ночью было такое беспрецедентное количество авиации. Несколько десятков бортов нетипично, именно в ночное время, находились в воздушном пространстве. Это и беспилотники, и тактическая авиация, которые фактически атаковали Украину вместе с крылатыми ракетами и "Шахедами". Активность авиации была высокой" , – сказал Игнат.

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При этом он отметил, что Украине следует наращивать не только ударные БПЛА, но и противовоздушную оборону. В частности, Украине нужны самолеты F-16, которые не уступали бы по тактико-техническим характеристикам российской авиации.

"Это вооружение эффективно, оно работает. Поэтому увеличивается серьезно в Украине производство беспилотников разных типов", - добавил Игнат.

Как сообщалось, под утро 18 сентября в Хмельницкой области раздались взрывы. По информации областных властей, в регионе работала ПВО. В результате атаки обошлось без пострадавших, повреждены дома, производственное предприятие и железнодорожные пути.

Также враг атаковал дронами Юг Украины. В Одесской области зафиксировано попадание в рекреационную инфраструктуру, в Николаевской области из-за падения обломков горело здание.

По данным Воздушных сил, Силы ПВО сбили все 17 ракет, выпущенных Россией ночью, из 24 "шахедов" уничтожено 18.

Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    Ще до теперишній влади ці заводи були вже розкрадені . Ви просто поцікавтесь де завод Лепсе? що роблять на Коломиї сільмаш ? Українська влада ЗНИЩІЛА усі заводи окрім оборонних , своїми рішеннями. А рішення мабудь писали у мацкві. Ось наприклад ПОДАТОК НА ЗЕМЛЮ - у заводів багато територій, своїм введенням того податку українська влада положила заводи.
    А про те що СЬОГОДНІу війну зтось розбирае багатоповерховий 5 цех Арсеналу ( на Кловському) , який будували з добрих конструкцій і де можно було безпилотники збирати - я вже писала
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    Нееть, не виполнили
    ВИ НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ за націоналистів, які стверджують що Україна мае бути сильною мілітарною країною і нияких хароших руцких
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    А чого ВИ НЕ КУПИЛИ ні жодного літака? Що ви робили 30 років незалежності? Проти націоналистів голосували?
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