Во время последней воздушной атаки РФ задействовала беспрецедентное количество авиации, - Игнат

В ночь на 18 сентября Российская Федерация задействовала беспрецедентное количество боевой авиации для массированной атаки на Украину.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сказал в эфире национального телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня ночью было такое беспрецедентное количество авиации. Несколько десятков бортов нетипично, именно в ночное время, находились в воздушном пространстве. Это и беспилотники, и тактическая авиация, которые фактически атаковали Украину вместе с крылатыми ракетами и "Шахедами". Активность авиации была высокой" , – сказал Игнат.

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При этом он отметил, что Украине следует наращивать не только ударные БПЛА, но и противовоздушную оборону. В частности, Украине нужны самолеты F-16, которые не уступали бы по тактико-техническим характеристикам российской авиации.

"Это вооружение эффективно, оно работает. Поэтому увеличивается серьезно в Украине производство беспилотников разных типов", - добавил Игнат.

Как сообщалось, под утро 18 сентября в Хмельницкой области раздались взрывы. По информации областных властей, в регионе работала ПВО. В результате атаки обошлось без пострадавших, повреждены дома, производственное предприятие и железнодорожные пути.

Также враг атаковал дронами Юг Украины. В Одесской области зафиксировано попадание в рекреационную инфраструктуру, в Николаевской области из-за падения обломков горело здание.

По данным Воздушных сил, Силы ПВО сбили все 17 ракет, выпущенных Россией ночью, из 24 "шахедов" уничтожено 18.