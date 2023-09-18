Россияне утром атаковали Берислав Херсонской области с беспилотника, 4 человека получили ранения

Российские захватчики целенаправленно сбросили взрывчатку с беспилотника на место скопления людей.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские войска утром атаковали Берислав с беспилотника. Пострадали четверо местных жителей. Оккупанты целенаправленно атаковали место скопления людей, сбросив взрывчатку вблизи местной автостанции", - говорится в сообщении.

В результате российской атаки 4 человека получили ранения - трое мужчин, 75, 56 и 73 лет, а также 67-летняя женщина. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице. Медики оказывают им помощь.

"Также поступило сообщение о вчерашнем вечернем обстреле Николаевки. Около девяти вечера оккупационные войска атаковали дома местных жителей. Погиб 40-летний мужчина, еще один - ранен", - добавил Прокудин.

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