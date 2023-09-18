ВСУ собираются мощно прорвать российскую линию обороны, я знаю, где мы собираемся это сделать, - Зеленский. ВИДЕО
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Президент Владимир Зеленский знает, где ВСУ намерены прорвать оборонительные линии российских захватчиков.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью CBS.
"Мы этого очень хотим. Прорвать линию обороны. Нелегкий путь. Это будет, я в этом уверен. Я не могу сказать, где это будет быстрее. Я не могу об этом говорить. Я сам, скажу откровенно, некоторые вещи глубокие я понимаю, не хочу делиться информационно, потому что знаю, где мы собираемся прорвать и мощно прорвать. Очень надеюсь и верю в наших воинов, что это произойдет", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее президент Зеленский сказал, что нельзя делать паузы в контрнаступлении Сил обороны.