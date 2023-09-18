Зеленский о новых ударах по объектам ЧФ РФ: Мы достанем корабль, из которого бьют по Украине. Вопрос времени и расстояния

Украина и дальше будет наносить удары по кораблям Черноморского флота РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью СBS.

"Эти объекты для нас - абсолютно законные цели, где бы они ни находились. Если с этого корабля вылетают ракеты по нашему мирному населению, мы имеем право бить по этим кораблям. Это не гражданская цель, это враг, унесший жизни наших людей и забирает ежедневно", - заметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Россия должна четко осознавать, что "где бы ни находился этот корабль, мы за все эти удары по Украине его достанем".

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"Вопрос времени и расстояния", - добавил президент.

Как сообщал Цензор.НЕТ, экспериментальный дрон СБУ "Морський малюк" подбил российский ракетный корабль "Самум" вблизи Севастопольской бухты. Также сообщалось, что силы обороны Украины недавно знанесли удар по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков" Черноморского флота РФ.

Напомним, ночью 13 сентября было нанесен удар по судостроительному заводу в оккупированном Севастополе. Впоследствии стало известно, что было повреждено большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону". 16 сентября спецназовцы раскрыли детали операции, как уничтожали корабль и подлодку россиян.