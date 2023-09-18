Около 3600 граждан РФ, которые не сдали экзамен на знание латышского языка и не подали заявку, должны покинуть Латвию в течение трех месяцев

Уже на следующей неделе около 3600 граждан России получат уведомление о том, что они должны покинуть Латвию в течение трех месяцев.

Об этом пишет Delfi со ссылкой на TV3 "Nekā personīga", передает Цензор.НЕТ.

"Тем, кто не сдал экзамен и не подал заявку, на следующей неделе будет отправлено письмо о том, что их будет примерно 3600, которые должны покинуть Латвию", - отметила представитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе.

"Есть еще одна категория, которая считала, что им поможет Конституционный суд. Им сказали: сидите спокойно, все устроится. Они проиграли, конечно, они теряют вид на жительство. Эти люди смогут попытаться получить разрешение без послаблений – как любой другой гражданин России, а не давний житель Латвии", – отметила она.

Из 25 тысяч граждан РФ, подпадающих под действие нового закона, 14 тысяч подали документы на получение статуса постоянного жителя Латвии. Кроме того, тысяча человек подала заявление на получение вида на жительство, поскольку не знала, что Сейм продолжит возможность сдачи экзамена. На повторный экзамен подали заявку 6700 человек.

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