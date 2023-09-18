Путин и дальше будет угрожать ядерным оружием, чтобы разжечь нестабильность в США и Европе, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин и дальше будет угрожать всему миру применением ядерного оружия. Таким образом он пытается спровоцировать нестабильность в США и Европе.

Такое мнение в интервью американскому телеканалу CBS News высказал президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Комментируя ядерные угрозы Путина, Зеленский отметил: "Я думаю, что он (Путин. – Ред.) будет продолжать угрожать (использованием ядерного оружия. – Ред.). Он ждет, когда Соединенные Штаты станут менее стабильными. Он считает, что это произойдет во время выборов в США. Он будет искать нестабильность в Европе и Соединенных Штатах Америки. Он будет использовать риск применения ядерного оружия, чтобы разжечь эту нестабильность. Он будет продолжать угрожать".

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