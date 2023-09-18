Турция и Эритрея сорвали поставки авиационного оборудования из Эфиопии в Беларусь, - источник

Эритрея и Турция отказали Беларуси в транзите авиационных запчастей из-за нежелания нарушать международные санкции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в белорусской оппозиции.

Беларусь пыталась пополнить запас запчастей к авиационной технике советского образца за счет складских запасов, сохранившихся на складах в Эфиопии. Поставка должна была состояться в рамках выполнения контракта между поставщиками из Эфиопии и белорусской государственной компанией "Белтехэкспорт", которая на сегодняшний день имеет четыре государственных контракта с Эфиопией общей стоимостью около $250 млн.

Был запланирован рейс транспортного самолета белорусской национальной авиакомпании "ТрансАвиаЭкспорт". В период с 6 по 11 сентября самолет должен был доставить в Эфиопию "авиационно-техническое имущество" и вернуться с грузом дефицитных запчастей.

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Планировалось, что самолет должен пройти по воздушному пространству Турции, Египта, Саудовской Аравии, Эритреи. Впрочем, Турция и Эритрея отказали белорусам в транзите из-за нежелания нарушать международные санкции.

Известно, что стороны не отказались от осуществления поставки и задействовали собственные дипломатические службы, чтобы достичь договоренностей о возможности использовать воздушное пространство Турции и Эритреи для грузовых перевозок.